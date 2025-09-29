Real Madrid visita al Karat Almaty en Kazajistán por la segunda fecha de la Champions

Kairat Almaty y Real Madrid se enfrentarán en el Estadio Central de Almaty este martes 30 de septiembre desde las 11:45 p.m. (hora peruana), por la segunda fecha de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2025-26. Los merengues parten como favoritos, y quieren sumar su segunda victoria, tras el triunfo en el debut ante el Marsella a quien ganaron 2-1 de locales.

Además Real Madrid necesita una rápida recuperación luego del duro golpe que le aplicó el Atlético de Madrid por 5-2 en el derbi de la ciudad por la Liga de España. El conjunto de Xabi Alonso traía un gran empuje, y tuvo su primer traspié en la temporada, que le costó mantener el liderato, ahora a manos del Barcelona. Tras un largo viaje hasta Kazajistán, afrontarán un peculiar desafío contra Kairat.

Los locales vivirán una fiesta increíble en su casa al abrirle las puertas a los astros del equipo blanco. Pero no pueden dejar que la ocasión los deslumbre y tienen que intentar hacer su mejor juego para quedarse con algo en este choque copero.

Kairat buscará que su atacante estrella, Dastan Satpaev, pueda romper la barrera que ponga el equipo español, mientras que también tendrán que lucirse los mediocampistas Jorginho y Valeriy Gromyko. Real Madrid buscará obtener un buen resultado en su visita a Kairat, y para ello deberá tener en su mejor momento a nombres como Federico Valverde, Franco Mastantuono y Kylian Mbappé.

Otros Partidos: 11:45 a.m. Atalanta (ITA)-Brujas (BEL). 2:00 p.m. Atlético de Madrid (ESP)-Eintracht Frankfurt (ALE); Bodo Glimt (NOR)-Tottenham (ING); Chelsea (ING)-Benfica (POR); Galatasaray (TUR)-Liverpool (ING); Inter de Milán (ITA)-Slavia Praga (CHE); Olympique Marsella (FRA)-Ajax (PB); Pafos (CHI)-Bayern Múnich (ALE).