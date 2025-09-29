Perú suma 25 medallas y récords nacionales en Sudamericano Juvenil de Brasil

La delegación peruana continúa brillando en el Sudamericano Juvenil de Deportes Acuáticos Río 2025, alcanzando un total de 25 medallas en las disciplinas de natación y natación artística, además de batir récords nacionales de categoría en las pruebas de postas.

En natación carreras, nuestros deportistas conquistaron 19 preseas, siendo Valentina Quispe doble campeona sudamericana juvenil con dos preseas de oro (200 mariposa y 800 libre), quien, junto a Cielo Moya, lideraron el medallero individual con cuatro medallas cada una. El nadador Ian Heysen aportó tres preseas, mientras que, Mariano Gómez Sánchez, Doménico Sotomayor, Yasmín Silva, Fiorella Rodríguez, Vincenzo Obreros y Vicente Flores, también subieron al podio de honor.

El equipo peruano celebró además la obtención de 4 récords nacionales de categoría en las postas de 4×100 libre hombres, 4×100 libre mixta, 4×200 libre hombres y 4×100 combinado hombres, demostrando el potencial de las nuevas generaciones en pruebas colectivas y marcando hitos en el desarrollo competitivo del país.

En natación artística, las juveniles y juniors lograron 6 medallas, destacando el equipo junior, que alcanzó el podio en dos oportunidades (plata y bronce). Asimismo, el las modalidades de “solo”, “dueto” y “equipo”, se lucieron en las rutinas libres, combinadas y acrobáticas, sumando valiosos logros al medallero nacional.

Estos resultados reflejan el esfuerzo de los entrenadores, clubes y familias, así como la nueva visión de la Federación Deportiva Peruana de Natación (FDPN), enfocada en consolidar el alto rendimiento y la profesionalización de nuestras disciplinas acuáticas.

“Estamos viendo cómo los objetivos de formación y desarrollo comienzan a dar frutos. Los récords alcanzados en postas y las medallas conseguidas son un paso firme hacia la construcción de un ecosistema acuático sólido, moderno y con proyección internacional”, expresó Rodrigo León Prado, presidente de la FDPN.

Con estas 25 medallas y los nuevos récords nacionales de categoría, Perú reafirma su crecimiento competitivo en la región y se proyecta con optimismo hacia los próximos desafíos internacionales.