Ex alcalde Oscar Benavides quiere ser diputado. «Lima Este necesita leyes a favor de los más necesitados», señala

Con la promesa de legislar y proponer leyes en favor de los más necesitados, el político y empresario Óscar Benavides Majino, viene renovando su contacto con la gente de Lima Este, Tras sus exitosos gobiernos municipales en el distrito de Ate, el ex burgomaestre basado en su experiencia, postula ahora para diputado por Lima con el partido Podemos Perú.

Benavides Majino conocedor de las necesidades de las regiones por haber sido Presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE ) señala que volcará toda, su experiencia para mejorar la política ya que como empresario exitoso nunca dejo de apoyar a la gente en pandemia con víveres y en momentos extremos de dolor con enseres mortuorios.

Propulsor y ejecutor de grandes obras trascendentales para Lima Este, el exalcalde espera ahora apoyar al desarrollo de todo Lima como Diputado del Perú.

Como se sabe Benavides Majino, es ganador de reconocimientos internacionales por crear programas de desarrollo y sustento autosostenible para niños con discapacidad y personas desvalidas.