Con jarana reinauguran parque Alfonso Ugarte en San Luis

Con una gran fiesta vecinal se inauguró el renovado parque Alfonso Ugarte de la urbanización Cahuache; que ahora luce un rostro moderno, iluminado y embellecido para todas las familias de San Luis. El alcalde del distrito, Ricardo Pérez, acompañado de autoridades y vecinos, participaron del acto protocolar de la presentación del mejorado espacio público, que servirá para la integración y recreación social, beneficiando a más de 5 mil habitantes.

El parque ahora cuenta con nuevas veredas de concreto y adoquín, renovados sardineles, 14 luminarias ornamentales, reparación de mobiliario urbano: bancas y tachos de residuos sólidos.

Además se mejoró las áreas verdes y gracias al trabajo conjunto con el Comité del Parque Alfonso Ugarte, se logró la renovación integral de la gruta de la Santísima Virgen del Carmen.