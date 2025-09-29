Carlos Zambrano admitió su culpa por su nueva expulsión que perjudicó a Alianza Lima

El zaguero de Alianza Lima Carlos Zambrano, volvió a ser expulsado el domingo último en el torneo local, y esta vez decidió romper el silencio con una profunda autocrítica. Visiblemente afectado, hizo un mea culpa por su conducta en el campo de juego y reconoció que su accionar perjudicó al equipo ante Cienciano en el Cusco, donde cayeron 2-1.

«Duele mucho lo que estoy pasando personalmente, pero son cosas que suceden en el fútbol. Me siento culpable, responsable, y no solo en este partido sino también en anteriores que jugamos. Creo que mis compañeros se merecen una disculpas y ya llegará el momento para hablarlo en los entrenamientos», remarcó Zambrano.

También fue claro en asumir su error, específicamente por el contexto en el que se dio la expulsión. «No tengo problemas en hacer un mea culpa, porque tengo que disculparme con mis compañeros y con todo el equipo, porque una expulsión siempre expone al grupo, y más aún en altura. Pero son cosas que se dan y hay que tratar de corregirlas», reconoció.

Pese a la frustración del momento, también dejó un mensaje de esperanza: «Esto sigue. Sé de la calidad de jugador que soy y no me puedo tirar al suelo por esto. Solo queda levantarme nomás. No tengo duda de que voy a salir de esta. He pasado por cosas peores; toca levantarse porque todavía queda mucho», afirmó.