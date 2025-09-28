Luis Ramos anotó en empate del America de Cali con Envigado 1-1 por la Liga de Colombia

El delantero peruano Luis Ramos anotó en el empate de su equipo América de Cali ante Envigado 1-1, por la fecha 13 del Torneo Clausura de Colombia, resultado que lo tiene en el puesto 13 con 14 puntos en una discreta perfomance. Se jugó en el Estadio Pascual Guerrero.

Ramos abrió la cuenta a los 50’ al recibir un servicio de su compañero Miguel Castillo, poniendo arriba al América 1-0. Luego fue cambiado a los 75’ ingresando Adrián Ramos, y el empate de Envigado llegó a los 87’ por acción de Jhord Garcés. Es su cuarto gol en la Liga Colombiana de Luis Ramos, a tres del máximo artillero Luciano Pons del Bucaramanga con 7.