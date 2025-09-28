Florcita Polo y Robotina impulsan proyecto inmobiliario en Carabayllo para las familias del Cono Norte

Las reconocidas figuras del espectáculo, Florcita Polo y Robotina (Karelys Molina), han decidido sumar esfuerzos fuera de los escenarios para contribuir con un proyecto de alto impacto social. Ambas se desempeñan como imagen oficial de la Constructora & Inmobiliaria Percy Rojas, respaldando un nuevo plan habitacional que busca ofrecer soluciones accesibles a las familias del Cono Norte de Lima.

El proyecto se desarrolla en el distrito de Carabayllo, una de las zonas de mayor crecimiento urbano en la capital, y tiene como objetivo principal brindar a más familias la posibilidad de cumplir el sueño de la casa propia. “Estamos felices de apoyar como imagen a la empresa del señor Percy. Que más familias puedan tener su casa propia es algo que nos llena de alegría y nos recompensa de corazón”, expresaron Florcita Polo y Robotina, visiblemente emocionadas por ser parte de la iniciativa.

Este esfuerzo refleja cómo la colaboración entre figuras públicas y empresas con visión social puede generar un impacto positivo, fortaleciendo el desarrollo urbano y mejorando la calidad de vida de cientos de personas.

Una apuesta por el futuro

La Constructora & Inmobiliaria Percy Rojas reafirma su compromiso con el crecimiento ordenado de la ciudad, ofreciendo proyectos pensados para el bienestar y la seguridad de las familias, al mismo tiempo que contribuye al desarrollo sostenible del Cono Norte.

Con la participación de personalidades queridas por el público, este proyecto no solo se convierte en una alternativa inmobiliaria, sino también en un símbolo de esperanza y progreso para la comunidad.