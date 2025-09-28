F.C. Barcelona es el nuevo líder de la Liga de España al imponerse 2-1 a la Real Sociedad

F.C. Barcelona se impuso 2-1 a la Real Sociedad en el Estadio Olímpico Lluís Companys, en partido correspondiente a la sétima fecha de la Liga de España. Los dirigidos por el alemán Hansi Flick lograron una victoria trabajada ante un rival que no se rindió y que exigió al máximo a los blaugranas, que ahora son los únicos líderes con 19 puntos, uno más que el Real Madrid con 18 unidades.

El primer tiempo terminó igualado a un gol por lado, Abrió la cuenta Álvaro Odriozola a los 31’ para la Real Sociedad, con un remate dentro del área para enviar el balón a la red, tras asistencia de Ander Barrenetxea.

Barcelona reaccionó con Jules Koundé a los 43’, tras un tiro de esquina cobrado por Rashford. El defensor francés se elevó por encima de la marca de un rival y conectó un cabezazo potente que dejó sin opciones al arquero Remiro.

Para el complemento, el técnico Hansi Flick, decidió el ingreso de Lamine Yamal, quien volvía tras una lesión muscular que lo alejó de las canchas. El joven prodigio entró a los 57’ y revolucionó el ataque. A los 58’, desbordó por derecha y asistió con precisión a Robert Lewandowski, quien definió de primera para el 2-1 definitivo.

Otros Resultados: Rayo Vallecano 0 Sevilla 1; Elche 2 Celta 1; Real Betis 2 Osasuna 0. Principales Posiciones: F.C. Barcelona 19; Real Madrid 18; Villarreal 16; Elche 13; Atlético de Madrid 12; Real Betis 12; Espanyol 12; Getafe 11.