Arsenal le ganó al Newcastle 2-1 de visitante y es el nuevo escolta del Liverpool en la Premier League

Arsenal con su triunfo de vista ante el Newcastle en St James Park por 2-1, pe permite quedar como escolta del líder de la Premier League Liverpool a solo dos puntos (13-15), en partido por la sexta fecha. Los “gunners” lograron remontar el marcador en los últimos diez minutos, cuando parecía que las “urracas” mantendrían hasta el final la mínima ventaja.

Newcastle logró ponerse en ventaja a los 34’ por mediación de Woltemade a pase del italiano Tonali, pero en el complemento Arsenal presionó mucho por lograr anotar, logrando su objetivo a los 84’ por acción del español Mikel Merino y a los 96’ el brasileño Gabriel conquistó el segundo tanto que fue el de la victoria.

En otro partido jugado hoyr domingo,. También viniendo de atrás, Aston Villa derrotó al Fulham 3-1. Abrió la cuenta para la visita el mexicano Raúl Jiménez a los 3’, pero luego para los “villanos” Watkins (37’), McGinn (49’) y Buendía (51’). Principales Posiciones: Liverpool 15; Arsenal 13; Crystal Palace 12; Tottenham 11; Sunderland 11; Bournemouth 11; Manchester City 10; Chelsea 8; Brighton 8.