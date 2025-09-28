Alianza Lima perdió con Cienciano 2-1 y se aleja más de lograr pelear el Torneo Clausura

CARLOS HIDALGO

Sigue sin rumbo. Alianza Lima prácticamente le dijo adiós a lograr llevarse el Clausura, tras caer ante Cienciano en el Cusco 2-1, y esta derrota lo deja a nueve puntos del líder Universitario (15-24), quedándole solo quedar entre los cuatro primeros en el Acumulado, para jugar los Playoffs. Los íntimos terminaron con nueve jugadores por las expulsiones justificadas de Carlos Zambrano y el ecuatoriano Eryk Castillo.

Un partido muy cortado, con fricciones, un arbitraje que dejo mucho que desear el de Jonathan Zamora, que solo estuvo acertado en las expulsiones de Zambrano y Castillo quien en el caso del primero le propinó un codazo en la nuca a Ortiz, y en el segundo barrió con alevosía al “Ruso” Neira.

A los 10’ un centro de Beto Da Silva encontró solo a Alejandro Hohberg que de cabeza mandó el balón a la red, batiendo al arquero Viscarra, para el 1-0 y ahí nomás a los 12’ apareció solo Jimmy Valoyes para conectar de cabeza, tras un tiro libre cobrado rápido por Hohberg y lograr el 2-0. Este gol fue muy protestado por los jugadores íntimos, pues no escucharon el silbato del árbitro Zamora de pésima actuación, que igual validó el tanto.

A los 34’ se va expulsado Carlos Zambrano por un codazo a Santiago Arias, dejando con diez a su equipo. En el complemento, a los 54’ Paolo Guerreo descontó, al anotar tras un buen centro de Eryk Castillo, pero no pudo al menos salvar un empate. En los descuentos (100’) Eryk Castillo se fue expulsado por entrarle de mala manera al “Ruso” Neira.

ALINEACIONES

CIENCIANO: Bolado (Barrios); Valoyes, Amondaraín, Galeano; Arias (Ramúa), Aguirre, Neira, Gonzales, Hohberg (Benites); Da Silva (Souza) y Garcés. DT: C. Desio.

ALIANZA LIMA: Viscarra; Huamán, Zambrano, Chávez, Trauco; Aquino (Ceppelini), Peña (Estrada), Gaibor; Castillo, Guerrero y Quevedo (Gentile). DT: G. Zapata.

ÁRBITRO: Jonathan Zamora

ESCENARIO: Estadio “Garcilaso de la Vega” del Cusco