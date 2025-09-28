A.C. Milán derrotó a Nápoles 2-1 y junto a la Roma son los tres que lideran el Calcio Italiano

Por la sexta fecha de la Serie “A” del Calcio Italiano, el A.C. Milán logró una importante victoria sobre el Nápoles por 2-1, y no solo le quitó el invicto, sino lo alcanzó en la punta con 12 puntos, acompañados además de la Roma, tas su victoria en casa sobre el Verona 2-0.

Los goles del cuadro “rossonero” llegaron en la primera etapa, por acción de Saelemaekers a los 3’ y Pulisic a los 31’, mientras e descuento llegó en el complemento para los napolitanos por un penal convertido por el belga Kevin de Bruyne a los 60’, que originó además la expulsión de ecuatoriano Estupiñán en el local.

Por su parte, la Roma más temprano hizo la tarea y le gano al Verona 2-0, con tantos del ucraniano Dovbyk a los 7’ y el argentino Soule a los 79’. Sassuolo por su parte venció al Udinese 3-1, Pisa empató con Fiorentina 0-0, lo mismo que Lecce y Bolonia 2-2. Principales Posiciones: A.C. Milán 12; Nápoles 12; Roma 12; Juventus 11; Inter de Milán 9; Atalanta 9; Cremonese 9.