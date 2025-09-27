Universitario venció a Cusco F.C. 3-2 y se acerca a lograr el Clausura y el Tricampeonato

CARLOS HIDALGO

Sacó adelante el partido más importante del Clausura. Universitario de Deportes venció a Cusco F.C. por 3-2 y le sacó cinco puntos de ventaja (24-19) en la recta final del Torneo Clausura de la Liga 1. Aunque el marcador fue ajustado, el equipo crema fue superior y bien pudo liquidar el triunfo en la parte inicial.

Alex Valera abrió la cuenta a los 22’ culminando un buena jugada táctica desde el corner, y ahí nomás a los 26’ William Riveros aprovechó un corner y ante la duda del arquero Pedro Díaz con el muslo mandó el balón a la red. En uno de los pocos ataques de Cusco F.C. llegó el descuento del goleador Facundo Callejo a los 35’ de cabeza y con el 2-1 se fueron al descanso.

En el complemento, apenas iniciado la salida de Callejo ingresando Tevez parecía sentenciar a Cusco F..C. más aún con el tercer gol crema por obra de Alex Valera a los 64’ de penal, por una mano de Ruidias en el área. Sin embargo, el nuevo descuento de Juan Manuel Tevez a los 86’ de penal (falta de Di Benedetto al autor del gol) puso algo de emoción, pero el 3-2 no se movió y la “U” se acerca a lograr el Tricampeonato.

ALINEACIONES

UNIVERSITARIO: Britos; Santamaría, Riveros, Di Benedetto; Polo, Pérez-Guedes (Rivera), Castillo (Murrugarra), Concha (Reyna), Carabalí (Inga); Vélez (Flores) y Valera. DT: J. Fossati.

CUSCO F.C.: Díaz; Ruidias (Zevallos), Gamarra, Ampuero (Custodio), Valenzuela; Fuentes, Diez (Aucca), Colman, Colitto, Silva (Da Silva) y Callejo (Tevez). DT: F. Rondelli.

ÁRBITRO: Daniel Ureta

ESCENARIO: Estadio Monumental de Ate