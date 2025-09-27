Ignacio Buse quedó eliminado en semifinales del Challenger 100 de Lisboa-Portugal

No pudo ser. El tenista peruano Ignacio Buse (116 ATP) quedó eliminado de las semifinales del Challenger 100 de Lisboa, al caer ante el lituano Vilius Gaubas (165 ATP) por 2 sets a 0, parciales de 7-5 y 7-6 en un tiempo total de 2 horas 15 minutos efectivos de juego.

Ambos sets fueron muy peleados, por el juego parejo de ambos tenistas, pero en los momentos cruciales el lituano Gaubas estuvo más preciso y logró imponerse a nuestro compatriota, que pese a este revés, seguramente sumará puntos en el nuevo ranking ATP que se conocerá en los próximos días.