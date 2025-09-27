Henry Vera: prospero empresario y exitoso de su restaurante ¡5 esquinas’ en Miami, pone sucursal en Perú



Gracias al merecido reportaje que le hicieron del sintonizado programa de Magaly TV

. Por si fuera poco, Henry fue el único latinoamericano en lucir el vestuario y los accesorios de Michael Jackson

El exitoso cantante y próspero empresario Henry Vera, volvió a sus raíces peruanas, con la finalidad de seguir difundiendo nuestra gastronomía a través de su restaurante ‘ 5 Esquinas ‘ en Miami. Ahora, planifica poner una sucursal en Perú, debido a la gran acogida del reportaje, que le hizo un equipo de Magaly tv y que fueron testigos de cómo el alcalde de Miami Beach, Steven Mainer le otorgó el certificado de proclamación, en mérito de haberse posicionado en tan solo un año, el número uno de la mejor comida peruana en toda la isla.

Asimismo, agrega: “me emociona mucho de lanzar una sucursal”5 esquinas “en Perú, mi intención es generar fuentes de trabajo para mis compatriotas y que disfruten de la buena sazón. Aprovecho en agradecer al equipo de producción del programa de Magaly T v por la tremenda nota que me hicieron en Miami Beach”

De otro lado, es importante resaltar, que Henry Vera, es un cantautor y productor musical peruano, que un día decidió, gracias al consejo de su amigo Bob Jones, publicista de Michael Jackson, quedarse en Miami para realizar su música fusión. De tal forma, que ya tiene un nombre ganado, al punto que la cadena mundial Telemundo y otros medios prestigiosos lo entrevistaron por el lanzamiento de su nuevo éxito musical.

» Y pensar que viví durante mi infancia y adolescencia en 5 esquinas de Barrios Altos, y un día decidí arriesgar e irme a Argentina, después a Miami, donde trabajé de mesero en un prestigioso restaurante y allí me descubre el publicista del ícono Michael Jackson, allí empieza mi éxito » asegura orgulloso.

De igual forma, hace años atrás Henry Vera causó noticia por ser el único latinoamericano que usó la ropa y accesorios de Michael Jackson, propiedad del coleccionista Richard Fossaas, quien lo presentó en los Ángeles. Después de éxitos como “Baby Llama”, single que llegó al Top 40 del Latin Charts en Billboard o el super hit en versión bachata que realizó a la canción “Noche de Copas” de Maria Conchita Alonso, Vera no ha dejado de crecer en su carrera musical presentando tema tras tema con millones de reproducciones en las plataformas digitales.

Además, fue artista invitado en una gran cantidad de espectáculos y escenarios latinoamericanos en todo el mundo. También, ha realizado giras promocionales por República dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos.