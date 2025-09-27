Exfuncionario del Midis niega haber sido condenado a cinco años de prisión

El ex funcionario del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS, Víctor Sichez Muñoz asegura que “no tiene calidad de ‘condenado a cinco años de prisión’, ni tampoco se ha demostrado que haya realizado actos como ‘plagiar tesis y venderlas a sus alumnas’”, tal como se publicó en algunos medios de comunicación en diciembre del 2023.

Sostuvo que la sentencia a la que hacen referencia, “se remonta a la primera instancia con fecha 21 de agosto del 2023, y que fue apelada conforme a mis derechos constitucionales señalados en el artículo 139º inciso 6, de la Constitución Política del Estado, y al amparo del Código Procesal Penal artículos 405º, 414º y 416º inciso 1 literal b). A su turno, la Primera Sala Penal, de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa, mediante resolución N°29 de fecha 19 de noviembre del 2023, resolvió declarar nula la sentencia de primera instancia”.

Agrega que las publicaciones se hicieron sin tomar en cuenta que “se me había citado para nuevo juicio oral para el 04 de septiembre del 2024, conforme a lo estipulado en la Resolución N°30, emitida por el Tercer Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia del Santa”.

Agrega el señor Sichez, que, al haber sido afectado en su honor, reitera que no ha sido “condenado a cinco años de prisión por plagiar tesis y venderlas a sus alumnas y espera que se evite repetir el mismo agravio, tanto más, si en el referido proceso penal, a la fecha he sido absuelto de todos los cargos imputados”.