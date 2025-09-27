Dra. Kalieska Arroyo, reconocida especialista en medicina estética, representará al Perú como jurado en Miss Asia Pacific

Gracias a su destacada trayectoria como reconocida especialista en el campo de la estética médica en nuestro país, ofreciendo soluciones innovadoras y personalizadas para realzar la belleza y bienestar de sus pacientes, la Dra. Kalieska ha sido invitada para representar al Perú como jurado internacional del Miss Asia Pacific Internacional, el certamen de belleza más importante de los paises de Asia y del continente americano, del 05 al 10 de octubre próximo.

Esta invitación responde a que la Dra. Arroyo, además directora de Cliniesthetic, es una profesional con amplia experiencia en procedimientos estéticos avanzados, incluyendo tratamientos faciales y corporales mínimamente invasivos. Su enfoque se centra en brindar resultados naturales y armoniosos, priorizando la seguridad y satisfacción de sus pacientes. Con una sólida formación académica y actualización constante en las últimas tecnologías y técnicas en medicina estética, se ha posicionado como una referente en su especialidad en Perú.

Áreas de Especialización

•⁠ ⁠Rejuvenecimiento Facial: Tratamientos como rellenos dérmicos, toxina botulínica, peelings y láser.

•⁠ ⁠Tratamientos Corporales: Procedimientos para contorno corporal, reducción de grasa localizada y celulitis.

•⁠ ⁠Medicina Antienvejecimiento: Estrategias personalizadas para promover un envejecimiento saludable.

•⁠ ⁠Procedimientos Estéticos Mínimamente Invasivos: Enfoque en técnicas que minimizan el tiempo de recuperación.

Compromiso con la seguridad y la personalización

Como directora de Cliniesthetic, la Dra. Arroyo destaca por su compromiso con la evaluación individualizada de cada paciente, asegurando que los tratamientos se adapten a las necesidades y objetivos específicos de belleza y bienestar de cada persona. Su consultorio ofrece un ambiente acogedor y profesional, donde la atención personalizada es una prioridad.

La Dra. Arroyo ha participado en congresos y eventos científicos, compartiendo su experiencia y contribuyendo al avance de la medicina estética en la región. Su dedicación a la excelencia clínica y a la actualización continua la posicionan como una profesional de confianza en el ámbito de la estética médica.

“La parte estética en estos tiempos es una especialidad muy demandante y comprometida en ofrecer soluciones estéticas de alta calidad, combinando técnica, arte y ciencia para realizar la belleza natural de mis pacientes. Hoy, en el mundo tan competitivo en que vivimos es muy importante verse y sentirse bien, porque ello tambien mejora la autoestima y ayuda a desenvolverse mejor en las actividades diarias” , afirma la Dra. Kalieska Arroyo, especialista en medicina estética y directora de Cliniesthetic.