Crystal Palace tumbó al líder de la Premier League Liverpool al vencerlo por 2-1

Por la sexta fecha de la Premier League, Crystal Palace le quitó el invicto al líder Liverpool, al ganarle 2-1 con tanto logrado en los descuentos del partido jugado en el Selhurst Park de Londres. Pese al revés los “reds” se mantienen en la cima con 15 puntos, seguido por su rival de hoy a tres unidades.

Los goles de “Las Águilas” los marcaron Sarr a los 9’ y Eddie Nketiah a los 97’, mientras que por la visita descontó el italiano Federico Chiesa a los 87’, que fue del empate parcial. Aunque en el complemento, Liverpool fue amplio dominador, no pudo concretar en goles, y cuando parecía que al menos se llevaba un punto, llegó el segundo gol del Palace, arruinándole el objetivo.

Otros Resultados: Brentford 3 Manchester United 1; Chelsea 1 Brighton 3; Manchester City 2 Burnley 2; Leeds United 2 Bournemouth 2; Nottingham Forest 0 Sunderland 1; Tottenham 1 Wolves 1. Partidos del Domingo: Aston Villa-Fulham; Newscastle-Arsenal. Principales Posiciones: Liverpool 15; Crystal Palace 12; Tottenham 11; Sunderland 11; Bournemouth 11;Mnachester City 10; Arsenal 10; .