Comerciantes Unidos igualó en el final de su partido ante Melgar 1-1 en Cutervo

Sobre la hora Comerciantes Unidos logró rescatar un empate en casa ante FBC Melgar de Arequipa 1-1, partido correspondiente a la Undécima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. Se jugó en el Estadio Juan Maldonado de Cutervo y con el arbitraje de Julio Quiroz, el cual tuvo un correcto desempeño.

Los goles llegaron en el complemento. Abrió la cuenta para Melgar el goleador Bernardo Cuesta a los 51’ aprovechando un balón suelto en área rival, y lo igualo el también artillero argentino Matías Sen a los 91’ con una media vuelta en área rojinegra mandado el balón a la red de Carlos Cáceda.