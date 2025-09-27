Camucha Negrete: reconocida actriz  falleció a los 81 años 

La actriz ícono de la televisión y el teatro peruano falleció al promediar las 4 de la mañana de este sábado 27 de septiembre. La lamentable noticia fue confirmada por sus familiares.



Mediante un comunicado los propios familiares de la reconocida actriz, dieron la mala noticia. Camucha Negrete falleció a los 81 años, , ícono de la televisión y el teatro peruano, falleció al promediar las 4 a.m. de este sábado 27 de septiembre. La actriz venía luchando contra una enfermedad hepática que la ha obligado a alejarse temporalmente de los escenarios y mantener reposo en casa.

Hace poco la actriz anunció su retiro temporal de la obra Monólogos de la vagina, que se presenta en el Teatro Marsano, debido a una urgencia médica que requiere atención inmediata.

Con el teatro lleno, se despidió del público en una función emotiva y anunció que su lugar será ocupado por la actriz Martha Figueroa. “Voy a dejar mi sillón de la ‘vagina’ por un tiempo nada más”, expresó Negrete en un video publicado por el Teatro Marsano. “Es una urgencia médica que no puedo posponer. Pero regresaré apenas me recupere con las indicaciones del médico”, agregó.

Monólogos de la vagina se presenta bajo la dirección de Sergio Galliani y la producción de Makhy Arana. El montaje, una adaptación de la obra de Eve Ensler, ha sido representado en más de 120 países y traducido a más de 45 idiomas, con figuras como Susan Sarandon, Jane Fonda y Kate Winslet entre sus intérpretes.

Señora de la televisión peruana

Carmen Julia Chávez Negrete, conocida en el mundo del espectáculo peruano como Camucha Negrete, nació en Iquitos, el 22 de abril de 1944. Decidida a hacer artista se inició en el café teatro, y de manera casual llega a la televisión trabajando en el programa de Augusto Ferrando.

En 1968 participa como actriz principal en ‘El Tornillo’, luego en ‘Risas y Salsa’ compartiendo créditos con destacados actores de la época. Años después, Negrete aparece en el cine con el film ‘Pantaleón y Las Visitadoras’. En 1989 se convierte en conductora del programa ‘Camucha y tú’ , más adelante sería presentadora del programa ‘Utilísimas’.

Su carrera como actriz la llevó a participar en telenovelas como ‘La mujer de Lorenzo’, ‘María Emilia’, ‘Pobre Diabla’ y ‘Los Barriga’, entre otras. De sus últimos trabajos en televisión destacan ‘La Bodeguita’, luego comenzó a conducir un programa radial en La Inolvidable llamado ‘Recordar es volver a vivir’ y años después, volvería a la televisión con ‘Confesiones’.