Atlético de Madrid goleó al Real Madrid en el Derbi de la capital de España 5-2

Le quitaron el invicto. Atlético de Madrid se quedó con el derbi de la capital española, al golear al puntero Real Madrid por 5-2 en el Riyadh Air Metropolitano, partido por la sétima fecha de La Liga de España. Con este resultado, los “albos” dejó atrás su puntaje ideal y corre peligro que si mañana gana el Barcelona a la Real Sociedad, lo alcance en la cima.

La contienda se inició en favor de los “Colchoneros” gracias a un cabezazo de Robin Le Normand a los 14’, tras centro de Giuliano Simeone. No obstante, Real Madrid reaccionó y, con los goles de Kylian Mbappé (25’) y Arda Güler (36’), dio la vuelta al marcador. Pero apareció Alexander Sørloth antes del final (45’) de la primera mitad para con golpe de cabeza, poner el 2-2 parcial.

En el complemento fue todo del Atlético de Madrid. El equipo de Diego Simeone mostró una mejor actitud y pasó por encima al de Xabi Alonso: Un doblete de Julián Álvarez, uno de penal y un golazo de tiro libre (51’ y 63’), y Antoine Griezmann sobre el final (93’) le dieron la victoria en el derbi a los rojiblancos.

Con esta victoria, Atlético de Madrid alcanza la cuarta posición en La Liga con 12 puntos y quedó a seis del líder Real Madrid.

Otros Resultados: Real Mallorca 1 Alavés 0; Getafe 1 Levante 1; Villarreal 1 Athletic Club 0. Partidos del Domingo: Rayo Vallecano-Sevilla; Elche-Celta; F.C. Barcelona-Real Sociedad; Real Betis-Osasuna. Principales Posiciones: Real Madrid 18; F.C. Barcelona 16; Villarreal 16; Atlético de Madrid 12; Espanyol 12; Getafe 11; Athletic Club 10; Elche 10.