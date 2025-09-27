A Juventus se le escapó quedar de líder del Calcio Italiano al empatar con Atalanta 1-1

Por lo quinta fecha de la Serie “A” del Calcio Italiano, la Juventus solo pudo empatar en Turín ante Atalanta 1-1, con lo cual dejó escapar la gran posibilidad de quedar de único líder, superando al Nápoles. Incluso en gran parte del cotejo estuvo abajo en el marcador, y solo a falta de 12 minutos para el final logró la igualdad.

Pese a dominar en el primer tiempo la “Juve”, fue Atalante en los pocos avances que se puso arriba en el marcador, por acción del ghanés Kamaldeen Sulemana a los 45’, con el cual se fueron al descanso. En la etapa final, los de la “Vecchia Signora” encontraron la paridad con el tanto del colombiano Juan Cabal a los 78’. La visita se quedó con 10 jugadores por expulsión del neerlandés Marten de Roon a los 80’.

Otros Resultados: Como 1 Cremonese 1; Cagliari 0 Inter de Milán 2. Partidos del Domingo: Sassuolo-Udinese; Pisa-Fiorentina; Roma-Verona; Lecce-Bolonia; A.C. Milán-Nápoles. Principales Posiciones: Nápoles 12; Juventus 11; A.C. Milán 9; Roma 9; Atalanta 9; Inter de Milán 9; Cremonese 9; Como 8.