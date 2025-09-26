Universitario y Cusco F.C. se juegan puntos claves este sábado en su lucha por llevarse el Clausura

Un partido crucial que podría definir a quien se podría llevar el Torneo Clausura, será el que protagonizarán mañana sábado por la tarde en el Estadio Monumental de Ate, Universitario ante Cusco F.C. (primero y segundo en la tabla con 21 y 19 puntos), quienes apuntan a ser los candidatos directos a pelear lograr el segundo torneo del año. Se jugará desde las 6:00 p.m. y con el arbitraje de Daniel Ureta.

Reconfortados por su último turno sobre la hora en Trujillo ante UTC 2-1, los cremas buscan seguir en esa racha y lograr un nuevo triunfo, que los alejaría en cinco puntos sobre su rival de hoy. Se anuncia la vuelta de Anderson Santamaría tras recuperarse de su lesión sufrida ante Melgar hace dos fechas, y que Jairo Vélez seguirá de titular.

Sobre los “dorados cusqueños”, deberán sacudirse del inesperado revés sufrido en casa ante ADT de Trama 2-0, lo cual frenó seguir en la cima de la tabla. Miguel Rondelli pondrá lo mejor de su oncena con el “tridente” argentino que le ha dado buenos resultados como son Iván Colman, Lucas Colitto y Facundo Callejo, para intentar dar la sorpresa y ganar el partido y pasar a ser nuevamente líder.

ALINEACIONES

UNIVERSITARIO: Britos; Santamaría, Riveros, Di Benedetto; Polo, Pérez-Guedes, Castillo, Concha, Carabalí Vélez y Valera. DT: J. Fossati.

CUSCO F.C.: Díaz; Fuentes, Gamarra, Ampuero; Ruidias, Valenzuela, Silva, Colitto, Colman; Da Silva y Callejo. DT: M. Rondelli

ÁRBITRO: Daniel Ureta

HORA: 6:00 p.m.

ESCENARIO: Estadio Monumental de Ate