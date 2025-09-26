Un aplicativo para todo: DiDi Entrega el app multiproducto y trae al Perú el servicio de envíos

Un aplicativo para todo: DiDi Entrega el app multiproducto y trae al...

En el marco de su 5° aniversario en Perú, DiDi, la multiplataforma de movilidad inteligente, anuncia la llegada de DiDi Entrega, el servicio de intermediación de envíos rápidos, confiables y asequibles que busca facilitar la vida cotidiana de miles de peruanos y convertirse en un aliado de emprendedores y familias.

Desde hoy, los peruanos encontrarán en la misma app –donde ya solicitan viajes o delivery de comida– la opción de enviar desde artículos personales hasta paquetes más grandes, con seguimiento en tiempo real y validación de entrega mediante código de seguridad de 4 dígitos.

Dos modalidades para cada necesidad

DiDi Entrega Moto: pensada para objetos pequeños como llaves, ropa, documentos o regalos, en recorridos de hasta 10 km.

DiDi Entrega Auto: ideal para paquetes de mayor tamaño o trayectos más largos, utilizando la maletera del vehículo.

“DiDi Entrega está diseñado para responder a necesidades cotidianas y aportar soluciones de última milla seguras y accesibles. Con esta propuesta, buscamos facilitar el día a día de los peruanos y también potenciar a miles de microemprendedores que requieren opciones confiables para despachar sus productos”, afirmó Manuel López, Gerente Senior de DiDi Entrega Hispanoamérica.

5 años de DiDi en Perú: cifras que marcan la diferencia

El lanzamiento de DiDi Entrega se suma a los hitos alcanzados por la app en sus cinco años en el país:

Movilidad: en lo que va del 2025, la app registró un promedio semanal de 215 mil usuarios activos, completando 6.8 millones de viajes solo con DiDi Express. Desde su llegada en 2022, el servicio DiDi Pon tu Precio ya representa el 65% de los viajes realizados a través de la aplicación con más de 36 millones de trayectos completados.

Food: DiDi Food incrementó sus pedidos en +11% en el primer semestre del 2025 vs 2024, con más de 8 mil restaurantes registrados, de los cuales 65% son medianos y pequeños negocios que hoy llegan a más clientes gracias a la app.

Seguridad: este año, la compañía anunció una inversión de USD 15 millones en Latinoamérica, destinada a reforzar su “capa de protección robusta” con más tecnología y herramientas de seguridad, beneficio que también alcanza a los usuarios en Perú.

“En DiDi reafirmamos nuestro compromiso con Perú a través de la tecnología, la innovación y la seguridad, pilares que guían cada una de nuestras acciones para brindar experiencias confiables y de valor a todos los que forman parte de nuestra comunidad.”, declaró Andreas Macher, Director de Operaciones DiDi Food Hispanoamérica.

Un “aplicativo para todo”

Con DiDi Entrega, la plataforma da un paso más para consolidarse como el único aplicativo multiproducto del Perú que integra en un solo lugar soluciones de movilidad, comida y ahora envíos, con foco en confiabilidad, accesibilidad y seguridad.

Acerca de DiDi

DiDi es la plataforma de movilidad inteligente líder en el mundo. La compañía ofrece una amplia gama de servicios mediante aplicaciones en Asia Pacífico, América Latina y África, incluyendo transporte por aplicación, transporte en taxi, viajes compartidos y otras formas de movilidad compartida, así como soluciones para automóviles, entrega de alimentos, transporte de carga y logística y servicios financieros.

DiDi ofrece a propietarios de autos, conductores y repartidores oportunidades de autoempleo y ganancias flexibles. La compañía tiene el compromiso de colaborar con los legisladores, la industria del taxi, del automóvil, la industria restaurantera y las comunidades para resolver, por medio de tecnología, los desafíos mundiales de movilidad, el medioambiente y oportunidades económicas con innovaciones localizadas de movilidad inteligente, a través del uso de tecnología con inteligencia artificial. DiDi se esfuerza por crear mejores experiencias de vida y mayor valor social, al construir un ecosistema local de servicios seguros, inclusivos y sostenibles para las ciudades del futuro.

Para obtener más información sobre DiDi, visita: https://web.didiglobal.com/pe/ y www.didiglobal.com/news

Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook @Peru.DiDi, Twitter @DidiPeru, Instagram @didi.peru