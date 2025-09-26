Taiwán hace un llamado a favor de su participación en la OACI, ONU y sus organismos especializados

El 22 de septiembre se celebró en el Teatro Nacional de Prensa de Ottawa, Canadá, un evento para promover la participación de Taiwán en la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).Según el Ministerio de Relaciones Exteriores (MOFA, siglas en inglés), la conferencia de prensa fue convocada antes de la 42.ª Asamblea de la OACI en Montreal por Lin Jiunn-liang, subdirector general de la Administración de Aviación Civil de Taiwán y jefe de la delegación que representa a Taiwán en la OACI. También estuvieron presentes el embajador Harry Ho-jen Tseng, de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en Canadá, y los parlamentarios Judy Sgro y Michael Cooper.Lin afirmó que la Región de Información de Vuelo de Taipéi, supervisada por la CAA, es un centro clave de control de vuelo en Asia Oriental y un vínculo indispensable para la seguridad aérea mundial. El subdirector instó a la agencia especial de la Organización de las Naciones Unidas a invitar a Taiwán a su asamblea y reuniones técnicas.

La delegación instó a la OACI a examinar detenidamente las ampliaciones unilaterales de Pekín a la ruta de vuelo M503 y su decisión de realizar ejercicios militares sin la suficiente antelación, como exigen las regulaciones de la OACI. Dichas medidas han amenazado gravemente la seguridad regional y han afectado a los viajes aéreos mundiales, afirmó la delegación.

Lin concedió una entrevista al Canal de Asuntos Públicos por Cable de Canadá antes del evento para defender a Taiwán. La conferencia también se transmitió por CPAC.

Sgro, copresidenta del Grupo de Amistad Canadá-Taiwán, afirmó que el comportamiento coercitivo de China en el aire podría tener graves consecuencias. Añadió que el gobierno canadiense apoya un Indo-Pacífico abierto, inclusivo y basado en normas, y seguirá respaldando la participación significativa de Taiwán en la OACI y otros organismos internacionales.

Cooper afirmó que decenas de millones de pasajeros y enormes cantidades de carga transitan por el espacio aéreo que rodea a Taiwán cada año. No existe una base legítima para la exclusión de Taiwán, afirmó, e instó a Ottawa a reiterar su apoyo a la participación significativa de Taiwán en la OACI y otras organizaciones multilaterales, e instó a la OACI a dejar de ceder ante Pekín.

Asimismo, es importante resaltar que Taiwán, en su calidad de socio clave y reponsable dentro de la comunidad internacional, hace un llamado de apoyo para su participación en la ONU y en sus organismos especializados tales como Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), entre otros.

Con la celebración del 80º aniversario de las Naciones Unidas —y a solo cinco años de hacer realidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)— es hora de que cumpla su visión de «no dejar a nadie atrás» y “juntos somos mejores» al incluir a Taiwán.

Fuente: Noticias de Taiwán

https://noticias.nat.gov.tw/92/275457