Poder Judicial acerca la justicia a Contumazá: adultos, niñas y niños son beneficiados en la 9.ª Feria “Llapanchikpaq Justicia”

Con gran acogida de la ciudadanía se desarrolló en la provincia de Contumazá la 9.ª Feria “Llapanchikpaq Justicia”, organizada por el Poder Judicial a través de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca y su Comisión Distrital de Acceso a la Justicia. Esta actividad marca un hito al ser la primera vez que el Poder Judicial Cajamarca, llega de manera directa a esta tierra costumbrista y de grandes profesionales de la historia peruana.

Durante la jornada, se brindaron servicios gratuitos y orientación en diversos stands:

• Juzgado de Paz Letrado de Yonán – Tembladera: desarrollo del tema “Niñas, niños y adolescentes” en el marco de las 100 Reglas de Brasilia.

• Juzgado de Paz Letrado de Contumazá: abordó “Violencia de Género y Justicia Social”.

• Juzgado Mixto de Contumazá: desarrolló el tema “Victimización” también en el marco de las 100 Reglas de Brasilia.

• RENIEC: atendió a 127 ciudadanos adultos mayores de 60 años, a quienes se les entregará su DNI electrónico en un plazo de dos semanas.

• Servicios Judiciales: brindó orientación directa a la población sobre trámites, procesos y acceso a la justicia. Este stand fue liderado por la Jefa de Servicios Judiciales de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, acompañada de su coordinadora, quienes atendieron y orientaron personalmente a los usuarios.

Gracias al esfuerzo de aliados estratégicos –Ministerio Público, Defensa Pública, Programa Aurora, Policía Nacional del Perú, Centro de Salud y Red de Salud de Contumazá– se brindó atención y orientación a más de 400 niñas y niños de diferentes edades.

Participaron estudiantes de las instituciones educativas:

• I.E. David León

• I.E. 82532 Nicolás Cedrón Camacho

• I.E. Abel Alva

• I.E. 82530 – 101

Los asistentes expresaron su reconocimiento al Poder Judicial del Perú, a su presidenta Dra. Janet Tello Gilardi, y a al presidente de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, Ricardo Sáenz Pascual, por acercar la justicia y los servicios del Estado a la población más vulnerable.

La Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de la Corte de Cajamarca, destacó que esta feria refuerza el compromiso institucional de promover una justicia inclusiva, con especial atención a las personas en condición de vulnerabilidad.