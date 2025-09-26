Perumin: más de 8300 becarios del Pronabec eligieron estudiar carreras vinculadas al sector minero

El 45% de quienes eligieron carreras relacionadas a la industria minera son mujeres. Además, provienen principalmente de Lima, Junín, Puno y Cusco.

Estos becarios se beneficiaron principalmente de Beca Permanencia y de Beca 18.

En el marco de la convención minera Perumin 2025, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) informó que 8385 becarios eligieron estudiar carreras vinculadas al sector minero, de los cuales el 61% ya son egresados que contribuyen con sus conocimientos a la industria.

Estos becarios se beneficiaron principalmente por Beca 18, dirigida a peruanos en condición de vulnerabilidad o situación especial, y por la Beca Permanencia, dirigida a estudiantes de universidades públicas con escasos recursos económicos, para que continúen y culminen su carrera con el apoyo del Estado.

Las profesiones universitarias más elegidas por los becarios y que están ligadas a la industria son Ingeniería Ambiental, Ingeniería de Minas, Ingeniería Geológica e Ingeniería Metalúrgica. En tanto, las carreras técnicas que destacan son Operaciones Mineras, Procesos Químicos y Metalúrgicos, Operación de Plantas de Procesamiento de Minerales y Explotación de Minas.

El programa del Ministerio de Educación detalló que el 65% de los becarios que escogieron estas carreras tienen entre 22 a 30 años de edad al momento de obtener la beca para iniciar sus estudios de educación superior. Además, provienen principalmente de Lima, seguido de Junín, Puno y Cusco.

Participación femenina en minería

Un punto a resaltar es que el 45% de quienes eligieron estudiar carreras relacionadas a la minería son mujeres. Esto denota que, pese a que la mayoría (55%) son hombres, la diferencia no es muy marcada como usualmente lo es en el promedio de la industria.

Y es que, según información del Ministerio de Energía y Minas (Minem), actualmente la participación laboral femenina asciende a solo el 7.7%. Por lo que se destaca la formación de mujeres profesionales becarias del Pronabec que ingresarán a un sector que busca aumentar esta cuota.

Profesionales beneficiarios del Pronabec presentes en Perumin

Diez jóvenes profesionales, que en su etapa de estudios fueron becarios del Pronabec, participan de la edición 37 de la convención minera, debido a que ganaron la Beca Perumin en la que compitieron con 2100 postulantes.

Los talentos de Pronabec que ahora son profesionales destacados en el sector minero provienen de las regiones de Tacna, Moquegua, Ayacucho, Puno, Huancavelica, Arequipa, La Libertad, San Martín, Junín y Apurímac. Siete de los 10 jóvenes son mujeres.

Se recuerda que actualmente está vigente el proceso de Beca 18-2026, que brinda la oportunidad de estudiar una carrera profesional con todos los gastos cubiertos por el Estado. La inscripción al Examen Nacional de Preselección (ENP) culmina el 5 de octubre. Para más información, revisar la web www.pronabec.gob.pe/beca-18/, escribir a las redes sociales del Pronabec, al WhatsApp institucional 914 121 106, o llamar a la línea gratuita 0800 000 18.