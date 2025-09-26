Pensión 65: usuario con Parkinson supera sus límites y se gradúa en el programa de alfabetización digital

Con 80 años, Rodrigo Chávez cumplió su sueño de terminar el colegio a pesar de las complicaciones de la vida.

Con la tradicional toga y el birrete, Rodrigo Chávez Callupe (80), un usuario del programa Pensión 65, diagnosticado con Parkinson, recibió su diploma de graduación al culminar el programa de alfabetización digital, promovido por esta entidad del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), la Fundación Dispurse y los gobiernos locales.

“Cuando se presentó el Parkinson en mi brazo derecho, dejé de escribir”, comentó reflexivo el adulto mayor. “Pero siempre tuve la idea de volver hacerlo. Ya cuando me inscribí en el programa de alfabetización, nos dieron tablets y cuadernos, y así aprendí a escribir con la izquierda. Ahora lo hago seguido, me gusta rellenar el crucigrama, la sopa de letras, todo”, agregó con orgullo el octogenario.

Chávez Callupe concluyó sus clases en el 2024 y por su destacada participación fue invitado por la iniciativa “Educación Para Adultos” (¡EPA!) a Lima, para participar de la ceremonia de graduación “Reescribiendo Historias”, a cargo de la Fundación Dispurse que se llevó a cabo en el teatro NOS (San Isidro).

El programa de alfabetización digital inició en Cajamarca en el 2018. A la fecha, gracias al trabajo articulado, se ha logrado que 464 usuarios de Pensión 65 del Midis, de 8 departamentos del país, puedan leer, escribir y hacer operaciones matemáticas básicas.

“El programa fue muy bueno. Recomiendo a los adultos mayores que se esfuercen y continúen por sus sueños, no solo por lo intelectual, porque también ayuda a la salud. No me siento enfermo, me siento joven, ha bajado el Parkinson, me ha ayudado a olvidarme de las preocupaciones y seguir adelante”, manifestó el usuario, quien vive con su esposa Paulina (69) en el distrito de Simón Bolívar (Pasco), mientras mostraba feliz su diploma.

Luchadora de 79 años

En la ceremonia también participó Olga López Torres (79), usuaria de Pensión 65 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), quien se mostró entusiasta por concluir el programa de alfabetización digital, equivalente a la educación primaria.

“No tuve hijos, me dediqué a trabajar en el campo. Hoy, he dado un paso importante, porque mis hermanos se sorprenden de que voy a cumplir 80 años y me estoy graduando. Estoy muy contenta porque sigo y podré enseñar algunas cosas a mis sobrinos pequeños”, enfatizó Olga, quien además hace tejidos de forma artesanal y los vende en ferias que se organizan con su municipio.

La clausura fue liderada por la Fundación Dispurse y contó con la presencia de Rosa Pretell, jefa de la Unidad de Proyectos y Diseño de Intervenciones (UPDI) de Pensión 65; Jaime William Zelada, alcalde de Simón Bolívar; entre otros representantes del sector público y privado.