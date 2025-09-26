Ministerio de Justicia convoca proceso para culminar el Megapenal de Ica

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) informa la publicación de la convocatoria para la ejecución del saldo de obra del proyecto “Megapenal de Ica”, una de las inversiones más relevantes para fortalecer la infraestructura penitenciaria del país, orientada a reducir el hacinamiento carcelario y reforzar la seguridad ciudadana.

De acuerdo con el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), la Licitación Pública LP-SM-1-2025-JUS-1, fue publicado hoy, 26 de setiembre, y contempla una inversión de más de S/ 600 millones para culminar el establecimiento penitenciario ubicado en el distrito de Santiago, provincia de Ica.

Este proyecto, cuya obra quedó paralizada desde el 2020, representa el compromiso del Estado y de la gestión que lidera el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santivañez, quien desde que asumió la gestión dispuso celeridad en las gestiones para el destrabe y la culminación de la infraestructura penitenciaria de alto impacto social y económico. Así, el Megapenal de Ica que tendrá capacidad para 3,168 internos, será un establecimiento moderno, seguro y con estándares internacionales de construcción, que permitirá mejorar las condiciones de reclusión y promover la reinserción social de la población penitenciaria.

Como parte de la estrategia de reactivación, la primera semana de setiembre se llevó a cabo un evento de difusión del Requerimiento Técnico, que contó con la participación de empresas nacionales e internacionales, así como representantes de gremios vinculados al sector construcción, quienes recibieron información técnica y los lineamientos para la futura licitación.

La actual convocatoria, impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, contó con la supervisión y acompañamiento del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y cuya asistencia técnica garantiza la transparencia del proceso en curso.

Con esta convocatoria, el MINJUSDH invita a empresas del sector construcción, consorcios nacionales e internacionales a presentar sus ofertas para hacer posible una obra clave dentro de la política de seguridad y modernización del sistema penitenciario peruano.

Las empresas interesadas podrán registrarse hasta el 28 de setiembre y presentar sus propuestas hasta el 29 de octubre de 2025.

Para mayor información sobre el proceso en curso, los interesados pueden consultar los detalles de la convocatoria mediante el buscador del portal SEACE SE@CE 3.0 – Buscador Público