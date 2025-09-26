Las sedes están listas para los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025

*Del 22 de noviembre al 7 de diciembre nuestro país espera a 8 mil participantes entre atletas, oficiales y entrenadores de 17 países de América.

Nos preparamos para el primer gran acontecimiento deportivo internacional del año e iniciando el ciclo olímpico con la realización de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025 que se desarrollarán del 22 de noviembre al 7 de diciembre del presente año con el apoyo decidido del Instituto Peruano del Deporte (IPD), la gestión de su presidente Federico Tong Hurtado y la confianza del presidente del Comité Olímpico Peruano, Renzo Manyari. En este evento nuestro país será representado con una delegación de atletas, muchos de ellos pertenecientes al Programa de Apoyo al Deportista (PAD), así como el programa Lima 2027 y el programa Los Ángeles 2028 de la Dirección Nacional de Deportes de Afiliados (DINADAF) del máximo ente rector del deporte peruano.

Serán 16 días de competencias, con 45 deportes y 68 disciplinas, desarrollados en 48 sedes de competencia y 17 sedes complementarias. Participarán 17 delegaciones internacionales, reuniendo a más de 4,420 atletas, junto con 1,768 integrantes de delegaciones técnicas, 1,651 oficiales (jueces), además de jefes de misión, sub jefes y la llamada Familia Bolivariana. En total, se espera la presencia de cerca de 8,000 participantes, convirtiendo a Ayacucho y Lima en el epicentro deportivo de la región.

Esta edición marcará el primer evento multideportivo del ciclo olímpico, en la región, rumbo a los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028; con la participación de 17 delegaciones nacionales. Competirán los siete países miembros de la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO): Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela; cuatro países reconocidos: El Salvador, Guatemala, República Dominicana y Paraguay; y seis países invitados: Barbados, Costa Rica, Curazao, Jamaica, Trinidad y Tobago y Uruguay. Los invitados disputarán algunos deportes del programa.

La sedes están listas como la VIDENA IPD en San Luis donde se desarrollarán los siguientes deportes y disciplinas deportivas: Acuáticos (Natación, natación artística y clavados); Atletismo (pista y campo); Lucha; Bowling; Ciclismo de Pista; Esgrima; Tenis de Mesa; Judo; Balonmano; Levantamiento de pesas; Bádminton. En LIMA POLO CLUB – Surco va el Cricket. En la BASE ÁREA LAS PALMAS – Surco estará el Tiro deportivo y en el COLISEO EDUARDO DIBOS – San Borja va E- Sports y Voleibol sala (femenino).

En el LIMA GOLF CLUB – San Isidro estará el Golf; en la ESCUELA DE EQUITACIÓN DEL EJÉRCITO – La Molina va Ecuestres. En el CLUB TERRAZAS TENIS DE CAMPO – Miraflores estará presente el Tenis de campo. En COSTA VERDE – San Miguel: Voleibol Playa, BMX Race, Skateboarding, BMX Free Style y Patinaje de velocidad. En COSTA VERDE – Chorrillos y Barranco: Remo Coastal y Aguas Abiertas. En VILLA DEPORTIVA Región Callao estará Racquetball y en LA PUNTA Región Callao: Remo y Canotaje de velocidad.

En VILLA EL SALVADOR: Escalada, Squash y Gimnasia (Artística, Rítmica, Aeróbica y Trampolín). En el CLUB NAÚTICO Bujama: Esquí acuático. En LUNAHUANÁ Cañete: Canotaje Slalom. En el YATCH CLUB PERUANO – Paracas : Vela. En VILLA MARÍA DEL TRIUNFO IPD: Softbol, Polo acuático, Hockey sobre césped, Béisbol, Pelota Vasca, Rugby, Pentatlón. En FLOR DE AMANCAES – Villa María del Triunfo: Karate y Billar. En el CAR PUNTA ROCAS – Punta Negra: Surf. En el CIRCUITO CIUDAD – Lima – Vía Expresa Luis Bedoya Reyes, Costa Verde: Maratón, Marcha Atlética, Ciclismo Ruta y Triatlón.

Asimismo en el CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE AYACUCHO: Baloncesto (3×3 y 5×5), Voleibol Sala (masculino), Taekwondo, Futsal, Wushu, Muay Thai, Boxeo, Kickboxing. En CERRO CAMPANAYOC – Ayacucho: MTB Cross Country y en el ESTADIO LAS AMÉRICAS – Ayacucho: Tiro con Arco.