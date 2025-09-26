La Superestrella global Rauw Alejandro lanza su muy esperado sexto álbum de estudio Cosa Nuestra: Capítulo 0

El dos veces ganador del Latin GRAMMY® y cuatro veces nominado al GRAMMY®, Rauw Alejandro, continúa redefiniendo el panorama musical global con el lanzamiento de su esperado sexto álbum de estudio Cosa Nuestra: Capítulo 0, a través de Sony Music Latin. Escucha la colección de 14 canciones AQUÍ, un homenaje moderno a los ritmos afrocaribeños y a la bomba puertorriqueña, que reverencia al Caribe como un viaje eterno de ritmos, sangre y memoria.

Cosa Nuestra: Capítulo 0 llega respaldado por cuatro sencillos previos, incluido el éxito neo-bomba “Carita Linda”, que alcanzó el No. 1 en Latin Airplay y Latin Pop Airplay; la fusión House-Bomba-Plena “GuabanSexxx”, que debutó en el No. 1 en Hot Latin Pop Songs y se inspira en la diosa taína de las tormentas y el caos para lograr una mezcla perfecta entre lo sensual y lo ancestral. El tema afrocaribeño y cargado de tensión “Buenos Términos” y “Santa” junto a Rvssian y Ayra Starr, lanzado el año pasado con gran recibimiento del público. También participan en el álbum Mon Laferte, De La Rose, Wisin, Ñengo Flow, Jey One y Saso.

El nuevo proyecto marca además la incursión de Rauw en la salsa con temas originales, con sus primeras canciones del género: “Callejón de los Secretos” con Mon Laferte y “Mirando al Cielo”, compuesta y producida junto al legendario dúo padre e hijo Nino Segarra y Dímelo Ninow, grabando por primera vez juntos. Asimismo, incluye la primera bachata de Rauw, “SILENCIO”, producida y escrita por Romeo Santos.

Cosa Nuestra: Capítulo 0 es el spin-off oficial y la historia de origen del aclamado quinto álbum de estudio de Rauw, Cosa Nuestra, actualmente nominado a Álbum del Año en la 26ª Entrega Anual del Latin GRAMMY y a Álbum Latino del Año en los Billboard Latin Music Awards 2025. El álbum debutó en el puesto #1 de la lista Latin Albums y en el #6 del Billboard 200, haciendo historia como el primer álbum latino en colocar 15 canciones en el Spotify Global Top 200.

Rauw recibió dos nominaciones para la 26ª Entrega Anual del Latin GRAMMY, incluyendo Mejor Interpretación de Reggaetón por “Baja Pa’ Acá” junto a Alexis y Fido, además de Álbum del Año por Cosa Nuestra. Actualmente también está nominado a 14 premios Billboard Latin Music, incluyendo Artista del Año, Gira del Año y Álbum Latino del Año.

Aclamado como “el mejor showman de la música latina” por Rolling Stone, el alcance global de Rauw es indiscutible: arenas repletas de fans en Estados Unidos, Puerto Rico y Europa, todos vestidos al estilo de trajes a rayas y vestidos de gala, disfrutaron la gira mundial Cosa Nuestra, con entradas completamente agotadas. Tras reseñas elogiosas de medios como Billboard, Rolling Stone, Clash y El Mundo, la expectativa por la etapa latinoamericana de la gira está en su punto más alto. Boletos disponibles en Livenation.com para el tramo final, que comienza el lunes 13 de octubre con tres noches en Santiago, en el Movistar Arena, seguido de ciudades como Buenos Aires, São Paulo, Bogotá, Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara.