Ignacio Buse semifinalista del Challenger 100 de Lisboa al vencer al argentino Trungelliti por 3 sets a 0

Avanza a paso firme. Ignacio Buse (116 ATP) logró otro gran triunfo para seguir avanzando en el Challenger 100 de Lisboa. El tenista peruano venció en tres sets al argentino Marco Trungelliti (143 ATP) para meterse a semifinales del torneo que se realiza en Portugal.

El encuentro fue intenso desde el inicio hasta el final, pero en el comienzo la raqueta nacional logró un quiebre para ponerse en ventaja. El argentino reaccionó en el segundo parcial y pudo emparejar todo de nuevo.

El tercer set no inició de la mejor manera para Buse, pero pudo recuperarse para quedarse con el triunfo por 6-4, 3-6 y 6-3, en un tiempo de 2 horas y 49 minutos de juego.

La victoria le da a Buse la clasificación a semifinales del Challenger 100 de Lisboa, en donde enfrentará al lituano Vilius Gaubas que se impuso al español Daniel Mérida por 2 sets a 0, parciales de 6-1 y 6-4 en la instancia anterior. El cotejo por el pase a la gran final está programado para mañana domingo.

GONZALO BUENO ELIMINADO

Quien no corrió con la misma suerte, fue el tenista peruano Gonzalo Bueno (257 ATP) que cayó ante el argentino Kicker (299 ATP) por 2 sets a 0, parciales de 6-2 y 6-2, en un tiempo de una hora y 29 minutos de juego, no llegando a las semifinales del Challenger de Buenos Aires-Argentina.