Foncodes fortalece la atención alimentaria de escolares de instituciones educativas de Lima y Callao con modernas cocinas y almacenes

Con una inversión de S/19,3 millones, se intervinieron 200 instituciones educativas públicas.

El Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes), programa nacional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), culminó con éxito los trabajos de mantenimiento y acondicionamiento de cocinas y almacenes en 200 instituciones educativas de Lima y Callao, donde se brindará el servicio de alimentación escolar para un total de 57,026 estudiantes de inicial y primaria.

El director ejecutivo de Foncodes, Luis Esquivel Torres, dio a conocer que las labores de remodelación y equipamiento se realizaron a través del modelo de gestión Núcleo Ejecutor, con una inversión de S/19

330 000.

Agregó que las obras comprendieron la reparación de infraestructura básica —techos, pisos, muros y carpintería en madera y metal— además de mejoras en instalaciones sanitarias y eléctricas, y trabajos de limpieza. También se entregaron cocinas, refrigeradoras, campanas extractoras y utensilios para mejorar la atención alimentaria de los escolares.

La Unidad Territorial Foncodes Lima, realiza la supervisión técnica de las obras, las cuales están a cargo de 40 núcleos ejecutores, garantizando un uso eficiente de los recursos del Estado.

Más de 1600 empleos temporales

La ejecución de los trabajos de mantenimiento y la implementación de las cocinas y almacenes demandó la contratación de profesionales y técnicos, generando 1,680 empleos temporales en la zona de intervención, lo que dinamiza la economía local.

Dato:

Las instituciones educativas intervenidas se encuentran distribuidas en 29 distritos de Lima y Callao, entre ellos, San Juan de Miraflores (5), Villa María del Triunfo (10), Villa El Salvador (5), Pachacamac (3), Lurín (1), Pucusana (1), Los Olivos (16), Independencia (5), Rímac (5), Breña (1), Lince (1), Lima Cercado (14), La Victoria (9), Puente Piedra (12), Comas (15), Carabayllo (5), El Agustino (8), San Juan de Lurigancho (27), Santa Anita (5), Ate (10), Lurigancho–Chosica (5), Ventanilla (20) y Callao (15).