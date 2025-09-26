El Rímac: trabajadores municipales denuncian que no les pagan hace cuatro meses

Afirman que Néstor de la Rosa Villegas organiza eventos, como celebrar cumpleaños de su esposa con orquestas y hacer gastos innecesarios

Trabajadores de la Municipalidad del distrito histórico del Rímac denunciaron con gran preocupación no haber recibido el pago de sus sueldos de hasta cuatro meses, lo cual genera una crisis que afecta no solo a los empleados, sino también a toda la comunidad.

Los más perjudicados son los trabajadores de limpieza pública, serenazgo y áreas verdes, quienes, además, enfrentan serias dificultades para cumplir con sus labores porque la municipalidad tampoco habría pagado al proveedor de combustible, lo que ha dejado paralizados vehículos y maquinaria indispensables para el mantenimiento y la seguridad del distrito.

“Que el alcalde salga a pronunciarse de una vez, que deje de hacer fiestas, como celebrar el cumpleaños de su esposa con Armonia 10, y hacer regalos en eventos, mientras nosotros no cobramos. Somos madres solteras y nuestros hijos necesitan comer”, declaró con voz firme una trabajadora afectada por esta situación.



Alcalde tiene las redes sociales de trabajadores secuestradas



Una trabajadora del área del área administrativa realizó una grave denuncia y por temor a represalias prefirió mantener su identidad en anonimato. Si antes, se supo

que un alcalde obligaba a trabajadoras a lucir como walipoleras, para “apoyar” sus campañas.

Ahora, el alcalde del Rímac, tiene secuestradas las redes sociales de sus trabajadores, indican que las obligan a promocionar actividades municipales y del alcalde en sus privadas redes sociales y hasta en los perfiles de sus familiares.

“En lugar de pensar en postular a Lima, que cumpla con el Rímac. A pesar de que ganamos un sueldo mínimo, ni eso nos pagan. Incluso muchas de nosotras no tenemos vida privada en redes porque el alcalde a todas las hace promocionar sus actividades, mete hasta nuestras esposa e hijos. Siempre pide que los tengamos en perfiles de nuestras redes, y ante una negativa es amenazado de despido”, detalló una trabajadora administrativa.

Vecinos y empleados municipales acusan al alcalde Néstor de la Rosa de destinar recursos a eventos públicos y gastos innecesarios, mientras ignora la grave crisis interna que golpea a los servidores. Además, denuncian que los altos funcionarios, gerentes y regidores habrían incrementado sus salarios, incluso en medio de esta deuda con el personal de base.

La Municipalidad de Rímac aún no ha emitido un pronunciamiento oficial detallado sobre la deuda salarial y la situación financiera que impide cumplir con estos pagos pendientes, lo que añade incertidumbre y desconfianza tanto en los trabajadores como en la comunidad empresarial del distrito.

En paralelo, el alcalde Néstor de la Rosa enfrenta procesos judiciales y administrativos, que, sumados a esta crisis laboral, empeoran la imagen institucional y aumentan las demandas de transparencia y gestión responsable por parte de la población.

La situación laboral en Rímac requiere atención urgente para garantizar el pago de los salarios atrasados, recuperar la confianza en la gestión municipal y asegurar la continuidad de los servicios públicos que benefician a todos los vecinos del distrito.