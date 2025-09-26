Diego Torres y Eden Múñoz marcan un antes y un después en las baladas de amor con “Mi Norte & Mi Sur”

Los artistas y cantautores Diego Torres, uno de los artistas más queridos de la música latina, y Eden Muñoz, referente del regional mexicano y la composición contemporánea, unen sus talentos en “Mi Norte & Mi Sur”, una balada íntima y poderosa que marca un antes y un después en las canciones de amor en español.

Con letras cargadas de romance, vulnerabilidad, sensibilidad y un arreglo que combina la tradición de Torres en la balada pop con la fuerza interpretativa de Muñoz. Versos como “Siempre por ti estaré, siempre te abrazaré” se convierten en el corazón de una canción que promete conquistar al público de ambos lados del continente.

“La música me ha enseñado que lo más valioso son las emociones que quedan después de una canción. Con Eden encontramos esa sinceridad que se siente cuando dos voces se unen para hablar del amor de verdad”, dijo Diego Torres.

Eden Muñoz agregó: “Siempre he creído que las canciones deben ser compañía. «Mi Norte & Mi Sur» es justo eso, un abrazo que no se va, y hacerlo junto a Diego es un sueño cumplido.”

Grabado entre Buenos Aires y Mazatlán, el video juega con los extremos de Latinoamérica: el norte y el sur, el mate y el café, la ciudad costera y la metrópolis. Dirigido y producido por Andrés Ibañez Díaz Infante, y filmado en Buenos Aires y Mazatlán, representa a “Mi Norte & Mi Sur”, de una manera juguetona y romántica.

Con más de 30 años de carrera y éxitos globales como “Color Esperanza” y “Tratar de Estar Mejor”, entre otros, Diego Torres ha construido un repertorio que se convirtió en banda sonora de millones de personas, trascendiendo generaciones y fronteras. Reconocido por su capacidad para transmitir esperanza y emoción, Torres suma con este lanzamiento un nuevo y poderoso capítulo a su legado musical.

Eden Muñoz, por su parte, ha revolucionado la música regional mexicana como solista, compositor y productor. Sus canciones se han colocado de manera constante en los primeros lugares de popularidad y han sido interpretadas por algunos de los nombres más importantes del género.

“Mi Norte & Mi Sur” representa el encuentro de estas dos trayectorias: la sensibilidad del pop latino de Torres y la fuerza narrativa del regional de Muñoz, las cuales se funden en una propuesta fresca y emotiva que habla de amor verdadero, resiliencia y compañía.

Sobre Diego Torres

Con más de tres décadas de experiencia en la industria musical, Diego Torres se ha convertido en uno de los artistas latinoamericanos más reconocidos en el mundo. Nacido en Buenos Aires, Argentina, Torres creció en una familia de músicos y comenzó su carrera a principios de la década de 1990 como actor en populares telenovelas argentinas. Luego se trasladó a la música, lanzando su álbum debut «Diego Torres» en 1992, que fue un éxito instantáneo.

Desde entonces, Torres ha lanzado más de diez álbumes y ha vendido más de 20 millones de discos en todo el mundo. Ha ganado numerosos premios a lo largo de su carrera, incluidos dos premios Grammy Latinos y varios premios Billboard de la música latina. Como Embajador de Buena Voluntad de Unicef, el artista está muy involucrado en la lucha contra la violencia sexual y en promover la igualdad de género, impulsada por ONU Mujeres.

Sobre Eden Muñoz

Rodolfo Eden Muñoz Cantú, nació en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, México; Productor y cantautor mexicano que ha logrado colocar sus canciones y producciones musicales entre los artistas más grandes del género mexicano, encabezando las listas más importantes de reconocimiento a la música como lo es Billboard. Ha tenido colaboraciones con artistas de diferentes géneros musicales: Maná, Fuerza Regida, Luck Ra y Yuridia, y como compositor ha firmado éxitos para Alejandro Fernandez, Pepe Aguilar, Christian Nodal, Carlos Rivera, entre otros. También ha recibido varias nominaciones a los Grammy® y Latin Grammy®.