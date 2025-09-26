Desquiciada suspendida Fiscal Delía Espinoza intenta con amparo que el Poder Judicial la restablezca como Fiscal de la Nación

Sin argumentos jurídicos, ignora que se allanó a la Junta Nacional de Justicia al reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema y se rebeló a la propia Junta de Fiscales Supremos.

El monstruo continúa en libertad. El Poder Judicial evaluará hoy la demanda de amparo presentada por la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ). La demanda busca anular la resolución administrativa emitida el 12 de junio por la JNJ, presidida por Gino Ríos Patio, que ordenó la reposición de

Patricia Benavides como titular del Ministerio Público y su reincorporación como fiscal suprema titular.

En una audiencia virtual, el juez constitucional de Lima, Juan Torres, analizará el recurso de Delia Espinoza, en el que se pide la nulidad de la mencionada resolución y que se ordene a la JNJ emitir una nueva resolución “conforme a la Constitución Política del Perú”.

El juez Torres también evaluará los recursos de excepción de falta de legitimidad y de falta de agotamiento de la vía previa, así como un pedido de sustracción de la materia, presentados por la Procuraduría Pública de la JNJ.

Asimismo, se analizará una solicitud de sustracción de la materia presentada por la fiscal suprema Patricia Benavides que en la práctica se dio cuando Espinoza Valenzuela la reincorporó al Ministerio Público.

Es importante recordar que Delia Espinoza fue suspendida de su cargo por un periodo de seis meses por la JNJ el 19 de septiembre, como parte de un proceso disciplinario ordinario en su contra. La suspensión se inició a raíz de que la rebelde fiscal de la Nación no ejecutó

la Resolución 231-2025-JNJ que disponía la reposición de Patricia Benavides.

La medida cautelar desuspensión preventiva en el ejercicio del cargo de la investigada se encuentra justificada frente a la protección de bienes jurídicos de mayor entidad, como son la preservación de la legalidad, la autoridad del Estado y la confianza ciudadana en el sistema de justicia, los cuales constituyen expresiones del interés público cuya tutela prima sobre el interés individual de la funcionaria investigada.

De este modo, la intervención que implica la suspensión es menor en comparación con el grave riesgo que supondría permitir que continúe en funciones mientras se tramita el

procedimiento disciplinario, por lo que la medida resulta equilibrada, razonable y conforme con el principio de proporcionalidad.

Se allanó a la JNJ

Al haber cumplido el mandato de la Junta Nacional de Justicia al reincorporar a la administrada Patricia Benavides como fiscal suprema, la entonces fiscal de la Nación Delia Espinoza se allanó en la práctica y por consiguiente se produjo sustracción de la materia y ya no es necesario pronunciarse sobre el fondo.

De otro lado, la resolución que la desbocada

Delia Espinoza se resistió a cumplir es de naturaleza declarativa, razón por la cual al declararse la nulidad de oficio planteada el proceso se retrotrae al estadio en que se produjo el vicio y si fue suspendida la administrada Patricia Benavides como fiscal superior y fiscal de la nación se retrocede a dicha condición.

Al parecer la ignorancia jurídica de Espinoza es supina, porque desconoce los efectos jurídicos, además que la Junta de Fiscales Supremos acordó por dar cumplimiento a lo ordenando en la resolución de la Junta Nacional de Justicia, solicitando aclaración, resolución que ahora la desquiciada Delia Espinoza también firmó; sin embargo, a la luz de los hechos, se resistía con argumentos sin asidero real ni legal.