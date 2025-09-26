¿Cómo estudiar una maestría en Adelaide, una de las ciudades más felices del mundo?

¿Cómo estudiar una maestría en Adelaide, una de las ciudades más felices...

Adelaide, reconocida como una de las ciudades más felices del mundo, se convierte en una opción para peruanos que desean acceder a una educación de calidad internacional mientras disfrutan de un estilo de vida seguro en Australia.

¿Por qué fue considerada una de las ciudades más felices del mundo?

Han sido seis los indicadores que posicionaron a Adelaide entre las diez ciudades más felices del mundo, entre los cuales destacaron en los siguientes puntos:

Ciudadanía: Una sociedad inclusiva, con altos niveles de participación cívica y sentido de comunidad. Gobernanza: Instituciones transparentes y eficientes, que generan confianza en los ciudadanos. Medio Ambiente: Espacios verdes amplios, aire limpio y políticas sostenibles que protegen la naturaleza. Economía: Estabilidad económica y oportunidades de empleo en sectores clave como educación, minería, tecnología y salud. Salud: Acceso a un sistema de salud de calidad y políticas que promueven el bienestar físico y mental. Movilidad: Transporte público eficiente, infraestructura moderna y facilidades para el tránsito seguro de peatones y ciclistas.

Menor costo de vida frente a otras reconocidas ciudades australianas

El costo de vida en Adelaide es menor en comparación con otras ciudades australianas, lo que la convierte en una opción más accesible para estudiantes internacionales que buscan calidad académica sin sacrificar su presupuesto, lo que se convierte en una ventaja de estudios.

“Para los estudiantes latinoamericanos, estudiar en Adelaide representa una oportunidad única: acceder a universidades de prestigio mundial en una ciudad más económica y con excelente calidad de vida. Esto permite que la inversión en educación rinda mucho más que en otros destinos internacionales”, comenta Ximena Ospina, Manager Student Recruitment de Adelaide University



Una universidad en el top 100 global

Adelaide University nace de la unión entre la University of Adelaide y la University of South Australia, acumulando más de 180 años de experiencia académica. La institución ha sido clasificada en el puesto 82 del QS World University Rankings 2026, y es miembro del Group of Eight (Go8), que reúne a las universidades australianas más prestigiosas y de mayor investigación.