Chequia refuerza la seguridad de exposición cultural de Taiwán en Praga tras amenazas recibidas

El Museo Nacional del Palacio informó que la exposición especial “100 piezas, 100 historias”, en curso en el Museo Nacional de Praga, recibió amenazas el pasado lunes 22 de septiembre. Los mensajes advertían posibles atentados si la muestra continuaba. Ante la situación, el museo taiwanés convocó una reunión de emergencia y confirmó que la vigilancia 24 horas del museo checo mantiene seguras las piezas, sin incidentes reportados. Además, hizo un llamado a detener las intimidaciones irracionales y a respetar el intercambio cultural.

El Consejo para los Asuntos de China continental (MAC, siglas en inglés) indicó que esta entidad y los ministerios de Relaciones Exteriores y de Cultura de Taiwán recibieron correos similares desde la misma cuenta, que advertían sobre incendios, robos o tiroteos si la exposición continuaba. El consejo condenó las amenazas y notificó a la representación taiwanesa y a las autoridades checas para reforzar la seguridad.

El museo confirmó que, tras la alerta, informó de inmediato a su representación en República Checa y al Museo Nacional de Praga, reforzando la vigilancia y la protección de las piezas. La subdirectora del Museo Nacional del Palacio, Yu Pei-chin, destacó que todas las obras están resguardadas en vitrinas y monitoreadas continuamente, y que la comunicación con el museo checo se mantiene constante mediante videoconferencias y contacto directo.

El director Hsiao Tsung-huang convocó a las dependencias internas a reforzar la seguridad en sedes, salas y sistemas de información. El museo subrayó que la exposición es un intercambio cultural legítimo, con valor educativo y turístico, y pidió respeto y apoyo. Ante las amenazas irracionales, reiteró su condena y aseguró que adoptará todas las medidas necesarias para proteger las piezas y promover el respeto universal por la cultura.

Fuente: Radio Taiwan International

https://www.rti.org.tw/es/news?uid=3&pid=166199