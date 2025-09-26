Becas de Taiwán fortalecen el intercambio educativo con Perú

Por invitación de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en el Perú tuvo una participación activa en la Feria Internacional de Intercambio Estudiantil, evento que reunió a diversas instituciones internacionales con el objetivo de promover oportunidades académicas en el extranjero. Durante la feria, representantes de la Oficina compartieron valiosa información sobre Taiwán, destacando su sistema educativo de alta calidad, su cultura milenaria y su creciente apertura hacia estudiantes internacionales.

Uno de los principales atractivos fue la presentación de los programas de becas que ofrece el gobierno taiwanés, entre ellos, la Beca de Taiwán: Dirigida a estudiantes internacionales interesados en realizar estudios de pregrado, maestría o doctorado en universidades taiwanesas. Esta beca cubre matrícula, alojamiento, seguro médico y ofrece un estipendio mensual; y la Beca Huayu: Diseñada para quienes desean aprender mandarín en Taiwán, esta beca permite estudiar en centros de idiomas acreditados, promoviendo el intercambio cultural y lingüístico.

La respuesta de los estudiantes de USIL fue entusiasta y masiva. Más de 300 solicitudes fueron presentadas para los distintos programas de becas, reflejando un creciente interés por explorar nuevas culturas, perfeccionar el idioma mandarín y acceder a una formación académica internacional.