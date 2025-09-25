VMT: Fiscalía logró 15 meses de prisión preventiva para sujeto que mató a su amiga tras consumir benzodiazepinas y marihuana

El procesado Joe Smith Ricardo Valencia Cabrera que se contactó con una mujer por juegos en línea para luego citarla en su vivienda del distrito de Villa María del Triunfo para violarla y asesinarla, será recluido en un penal de la capital para cumplir prisión preventiva.

El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Villa María del Triunfo consiguió 15 meses de prisión preventiva contra Joe Smith Ricardo Valencia Cabrera (29), como presunto autor de la comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de feminicidio agravado, en agravio de Laura Fiorella Magan Chauca (23).

En la audiencia, la fiscal provincial, Genny del Arca Huamaní sustentó el requerimiento de la prisión preventiva refiriendo que, en mayo del año 2024, el investigado Joe Smith Ricardo Valencia Cabrera y Laura Magan iniciaron una amistad a través de juegos en línea y luego continuaron hablando a través de chat.

El 4 de setiembre del 2025, el investigado se presentó en la casa de la agraviada porque se estaba celebrando el cumpleaños de la misma, reforzando la confianza entre ambos. Entonces, el 14 de setiembre del año en curso se encontraron en el Mall del Sur y se dirigieron al domicilio de él para almorzar. Minutos después se reunieron en la habitación de él en donde éste habría ingerido Benzodiazepinas y consumido marihuana.

Estando bajo los efectos de estas sustancias, el investigado la habría violado a pesar que ella luchó para impedir dicho acto, ya que se le encontró lesiones en su cuerpo. Esto, habría enfurecido al investigado que decidió quitarle la vida por su condición de tal, ya que habría quebrantado el estereotipo de que la mujer es objeto de placer del varón, y, ella al no otorgar su libre consentimiento, habría sido castigada con la forma más extrema de desprecio hacia la mujer como lo es el feminicidio. La agraviada falleció el día 15 de setiembre del 2025, entre las 11:00 y 15:00 horas aproximadamente.

El Ministerio Público actuando de manera pronta realizó las diligencias preliminares reuniendo los elementos convincentes lo que hizo posible que el Poder Judicial dicte la prisión preventiva por 15 meses contra el imputado; medida que se cumple en diciembre del año 2026.