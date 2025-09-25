Tenistas peruanos Ignacio Buse y Gonzalo Bueno avanzaron en torneos internacionales

Capote peruano. MientrasIgnacio “Nacho” Buse continúa mostrando un gran nivel y consiguió su boleto a los cuartos de final del Challenger de Lisboa, mientras por su lado, Gonzalo Bueno avanzó también a los cuartos de final del Challenger de Buenos Aires, ratificando su excelente momento tenístico.

“Nacho” Buse se impuso por 2 sets a 0 al brasileño Thiago Monteiro (177 ATP), en un partido que duró dos horas y siete minutos efectivos de juego, donde el peruano se llevó un duro primer set por 7-6,, en el cual logró levantar dos set points.

En el segundo parcial, Buse jugó con mayor tranquilidad y se impuso por 6-4, sellando así su triunfo sobre el brasileño. Ahora en cuartos de final, el peruano enfrentará al argentino Marco Trungelliti (143 ATP), quien venció al neerlandés Den Ouden por 2 sets a 0, en busca de un lugar en las semifinales del torneo portugués.

BUENO SIGUE EN RACHA

Por su parte, el tenista peruano Gonzalo Bueno logró clasificar a los cuartos de final del Challenger de Buenos Aires tras derrotar al italiano Francesco Maestrelli por 6-3 y 7-6(3).

Bueno necesitó de dos horas y 20 minutos para imponerse al italiano, que actualmente ocupa el puesto 154 del ranking ATP. El peruano logró quebrar el servicio de Maestrelli en cuatro ocasiones, mientras que cedió el suyo en solo dos. Con ello avanzó así a los cuartos de final y enfrentará en esa instancia al argentino Nicolás Kicker quien venció a su compatriota Facundo Bagnis por 2 sets a 0, parciales de 6-3 y 6-4.