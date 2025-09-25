Ministerio Público de Lima Norte investiga a profesor por tocamientos indebidos a dos escolares

El Ministerio Público de Lima Norte inició investigación preliminar contra el profesor de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, Andrés Macedo Lara, presuntamente por realizar tocamientos indebidos y haber realizado propuestas indecentes a dos alumnas de su aula del colegio ‘Cristo Hijo de Dios’, ubicado en la tercera zona de Collique, en el distrito de Comas.

El Cuarto Despacho de la Quinta Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Norte investiga al docente por la presunta comisión de los delitos de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimientos, y proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales en agravio de dos alumnas.

El Despacho dispuso realizar varias diligencias, entre ellas, que el Centro de Investigaciones Especiales PNP de Collique solicite la programación de la evaluación psicológica y la entrevista única en cámara Gesell de las víctimas; reciba la declaración de las madres de las agraviadas y la directora del colegio; practique la constatación domiciliaria del investigado y la inspección técnico policial.

Además, requiera la incorporación de las menores al Programa de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio Público; oficie al Centro Emergencia Mujer y Familia para que brinden apoyo multidisciplinario a la parte agraviada; entre otras diligencias para el esclarecimiento de los hechos.