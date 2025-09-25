Madre de Dios: ciudadanos accederán gratis a asistencia legal con nuevo centro Mega Alegra Tambopata con enfoque intercultural

En el marco de la política de protección a las personas en situación de vulnerabilidad, en Madre de Dios el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, inauguró el centro Mega Alegra Tambopata para brindar atención legal gratuita a cerca de 3500 ciudadanos en las lenguas español, quechua y harakbut.

“Aquí encontrarán un equipo completo de profesionales para brindar defensa de víctimas, asesoría legal gratuita, brindar también acceso a los sistemas de conciliación extrajudicial y acompañamiento especializado en modernas instalaciones con una infraestructura adecuada tanto para quienes trabajan en él como también para los ciudadanos que recurran a ella, haciendo este un servicio no solamente digno sino también accesible”, expresó el titular del MINJUSDH.

Este centro fortalece la presencia del Estado en la región y cuenta con una inversión superior al millón de soles.

Asimismo el ministro Santiváñez inauguró el centro de conciliación extrajudicial “Padre José Aldamiz”, que permitirá que más ciudadanos puedan acudir a un mecanismo alternativo de solución de conflictos para que puedan resolver sus problemas sin necesidad de ir a juicio.

El centro MEGA ALEGRA Tambopata fue ejecutado en el marco de las funciones del Programa Eje No Penal del MINJUSDH, que tiene como objetivo lograr adecuados servicios de justicia en materia no penal para el beneficio de todos los peruanos. Cuenta con el respaldo del Banco Mundial que brinda apoyo financiero, mediante contrato de préstamo con el Gobierno del Perú, y asistencia técnica.

Con esta inauguración son 31 los centros que hay a nivel nacional, siendo 19 ALEGRA y Mega ALEGRA que se vienen implementando desde el 2023.

También participaron en esta actividad el presidente de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, Marino Cusimayta; el director general de la Defensa Pública y Acceso a la Justicia, Walter Martínez; así como autoridades locales.