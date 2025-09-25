Garcilaso solo pudo empatar ante UTC de local 0-0 y se aleja de luchar pelear el Clausura

Puntos que duelen dejar en el camino. Deportivo Garcilaso solo pudo igualar 0-0 ante UTC de Cajamarca en calidad de local, lo cual lo aleja de pelear obtener el Torneo Clausura, quedando por detrás de Cusco F.C. y Universitario quienes se medirán este sábado en el Monumental de Ate.

Otra vez jugando en el “Garcilaso de la Vega”, el cuadro celeste no fue capaz de romper la férrea defensa del UTC, que incluso pudo ganar, pero le anularon un gol a los 79’ por offside. El cuadro cusqueño llegó a los 18 puntos, mientras que la visita sigue último con solo 3 unidades. El árbitro fue Michael Espinoza.