F.C. Barcelona le ganó al Real Oviedo 3-1 de visita y sigue a dos puntos del líder Real Madrid

Por la sexta fecha de la Liga de España, el F.C. Barcelona remonto un marcador adverso de los 45’ iniciales, para imponerse al Real Oviedo 3-1 en calidad de visitante, y con ello siguen a dos puntos del líder Real Madrid (16-18), en una lucha tenaz de los más poderosos del país ibérico en busca de ganar la temporada 2025-2026.

El partido desarrollado en el Nuevo Estadio Carlos Tartiere, tuvo al local Real Oviedo sorprendiendo en la etapa inicial en que llegando menos logró abrir la cuenta, por acción de Alberto Reina a los 33’, ante un “Barza” que llegando más no pudo concretar las acciones de gol que tuvo.

Todo cambió en el complemento, pues los visitantes apretaron el acelerador y lo volteó con anotaciones de Éric García a los 56’, el ingresado polaco Robert Lewandowski a los 70’ y el uruguayo Robert Araujo a los 88’, para el 3-1 final. En otro partido jugado ayer, Osasuna y Elche empataron 1-1 en Pamplona.