Este martes 30 de setiembre se inaugura la etapa nacional de los Juegos Deportivos Nacionales IPD 2025

• El Instituto Peruano del Deporte ha preparado una gran fiesta con show musical en el Estadio Nacional con acceso gratuito del público.

• Representantes de 21 regiones del país lucharán por subir al podio en una competencia que se desarrollará desde el 28 de setiembre al 5 de octubre.

La mayor fiesta de la competencia multideportiva del país y gran semillero de deportistas está a pocos días de hacer vibrar a la población. Hablamos del inicio de la fase final de los Juegos Deportivos Nacionales IPD 2025, que organiza el Instituto Peruano del Deporte y que tendrá su gran inauguración este martes 30 de setiembre en el Estadio Nacional con el acceso gratuito del público en general.

Serán los campeones de 21 regiones del país que llegan a Lima para disputar Etapa Nacional y que competirán en ocho disciplinas deportivas como: ajedrez, atletismo, básquetbol, fútbol, judo, karate, tenis de mesa y voleibol, además de deportes invitados como: kickingball, pickleball, softbol y tenis.

Los delegaciones con deportistas de entre 15 a 21 años, competirán por subir al podio en los escenarios del alto rendimiento con el que cuenta el Instituto Peruano del Deporte como la Videna, el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres en Villa María de Triunfo, el Polideportivo IPD Lucha Fuentes en Villa El Salvador, además de espacios como el Estadio Adelfo Magallanes y el Complejo Deportivo Municipal Vistamar en San Miguel, el Estadio Municipal Julio Montjoy Guizado de Surco y Campo de Marte en Jesús María. Los accesos a las competencia también será en forma gratuita.

SHOW EN EL NACIONAL

La fiesta de la inauguración de la Etapa Nacional de los Juegos Deportivos Nacionales IPD 2025 está programada para este martes 30 de setiembre desde las 6.00 de la tarde en el Estadio Nacional teniendo la presencia de conocidos artistas, presentación de bailes típicos, desfile de las delegaciones participantes y el encendido del pebetero de los Juegos.

Los JDN tienen como objetivo la práctica masiva del deporte de forma descentralizada a nivel nacional, vinculando a todos los actores del Sistema Deportivo Nacional (SISDEM). Este magno evento permitirá la identificación de nuevos valores para el deporte nacional, fomentar la participación de gobiernos regionales y locales como miembros activos en la gestión deportiva. Los Juegos son el máximo evento multideportivo del país en categoría abierta.

Esta Etapa Nacional reunirá a más de dos mil competidores de 21 regiones del país como Ancash, Arequipa, Ayacucho, Callao, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Junín, Ica, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Lima Provincias, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tumbes, Ucayali y Tacna.