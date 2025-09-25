El INPE informó que «El Monstruo» cumpliría su condena en la Base Naval del Callao

El ranqueado delincuente Erick Moreno Hernández (a) “El Monstruo” detenido en Paraguay, tan luego llegué al Perú, sería internado en el penal de máxima seguridad de la Base Naval del Callao, donde se encuentra recluido el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, para cumplir su condena de 32 años de cárcel que se le impuso por robo agravado.

En un comunicado por su cuenta oficial X, el Instituto Nacional Penitenciario informó «Una vez que el detenido Erick Moreno Hernández (a) “El Monstruo”, llegue al Perú, el INPE elaborará un informe técnico para sustentar su posible internamiento en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao (CEREC), debido a su alta peligrosidad».

El presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, precisó que se trata de un caso de extrema seguridad, por lo que un eventual traslado a la Base Naval requiere la decisión de diversas instancias del Ejecutivo y la Policia peruana.

.

En este proceso, el INPE deberá emitir informes reservados que acrediten la alta peligrosidad de Moreno Hernández. Dicho procedimiento, deberá formalizarse mediante una Resolución Presidencial del INPE, indica el comunicado.

Con estas acciones, se garantizará que el detenido Moreno Hernández sea recluido en un establecimiento penitenciario acorde a su nivel de peligrosidad, preservando así la seguridad nacional y el orden penitenciario.