Conozca a James Ehnes: ‘Superstar’ del violín y dos veces ganador del Grammy que deslumbrará en el Teatro Municipal

Este 9 de octubre, el virtuoso músico canadiense se suma a la excelencia de la Orquesta Deutsche Kammerphilharmonie Bremen para ofrecer un concierto sin precedentes en el Perú

Su violín ha sonado en Nueva York, Londres, Berlín y Tokio, entre otras capitales culturales del mundo. Es dos veces ganador del Grammy, once veces ganador del Premio Juno en Canadá y ha recibido reconocimientos como la Medalla de Oro de la Royal Philharmonic Society y el Gramophone Award al Artista del Año. Ahora, James Ehnes llega a Lima para presentarse junto a la prestigiosa Orquesta Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. La cita es el 9 de octubre en el Teatro Municipal de Lima, en una velada que promete ser inolvidable.

Nacido en 1976 en Brandon, Manitoba (Canadá), James Ehnes mostró desde niño un talento excepcional para el violín. Comenzó a tocar a los cuatro años, debutó como solista a los nueve con la Orquesta Sinfónica de Winnipeg y, a los 13, ya se presentaba con la Orquesta Sinfónica de Montreal. Su formación académica lo llevó a la Juilliard School de Nueva York, donde obtuvo la Medalla Peter Mennin al Mérito Artístico.

Su carrera internacional se consolidó rápidamente con presentaciones junto a algunas de las agrupaciones más prestigiosas del mundo: la Filarmónica de Nueva York, la Orquesta de Cleveland, la Sinfónica de Chicago, la Filarmónica de Londres, la Philharmonia Orchestra, la Filarmónica de Múnich, entre muchas otras.

En 2008 obtuvo su primer Premio Grammy en la categoría de Mejor Interpretación Instrumental Solista con Orquesta, por su grabación de los conciertos de Korngold, Barber y Walton. En 2019 llegó su segundo Grammy gracias a la grabación del Concierto para violín de Aaron Jay Kernis junto a la Seattle Symphony. A estos galardones se suman once Premios Juno, el Gramophone Award al Artista del Año (2021) y la Orden de Canadá (2010), máxima distinción de su país.

Con más de 40 álbumes en su discografía, Ehnes es reconocido como uno de los violinistas más influyentes de su generación. Además de su labor como solista, es director musical del Ehnes Quartet, con el que promueve la música de cámara en giras internacionales. Su estilo se caracteriza por un virtuosismo impecable y una expresividad que convierte cada interpretación en una experiencia artística profundamente emotiva.

James y su Stradivarius de 1715

Ehnes interpreta con el “ex-Marsick” Stradivarius de 1715, uno de los violines más valiosos y legendarios del mundo, fabricado en la época dorada de Antonio Stradivari. El instrumento, que ha acompañado al canadiense por más de 25 años, es considerado una joya histórica y artística, cuyo sonido es admirado en los escenarios más exigentes del planeta.

La visita de la Orquesta Deutsche Kammerphilharmonie Bremen junto a James Ehnes representa una oportunidad única para el público peruano: escuchar en vivo a una de las orquestas más admiradas de Europa y a un solista de talla mundial. Una noche que quedará grabada en la memoria cultural del país.

Programa del concierto

La velada que ofrecerá en Lima la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen y James Ehnes, bajo la dirección de Riccardo Minasi, será un viaje musical que une clasicismo, virtuosismo y energía romántica:

-Franz Schubert – Obertura en Do mayor, Op. 170 “En estilo italiano”

-Ludwig van Beethoven – Concierto para violín en Re mayor, Op. 61 (con James Ehnes como solista)

-Felix Mendelssohn – Sinfonía N.º 4 en La mayor, Op. 90 “Italiana”

El dato:

Concierto: Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, con Riccardo Minasi y James Ehnes

Día: Jueves 9 de octubre

Hora: 8 p. m.

Lugar: Teatro Municipal de Lima (Jirón Ica 377, Lima)

Entradas: A la venta en Ticketmaster (https://www.ticketmaster.pe/event/deutsche-kammerphilharmonie-bremen–jame-ehnes-home-x12c)

Precios: Desde 32 soles