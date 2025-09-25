Beto Sánchez rozó el podio en la cuarta fecha de la Copa AVA RX del Ronex Race

Estuvo cerca. Beto Sánchez, en gran actuación, estuvo a nada de subir al podio en la cuarta ronda de la Copa AVA RX del Ronex Race. En la final cruzó la sentencia en la cuarta colocación a milésimas del tercer lugar.

Sánchez clasifica con 1 minuto, 26 segundos y 371 milésimas, luego en la primera serie lucha por los primeros lugares frente a 20 autos rivales. Termina en cuarta posición al mando del Toyota Hachi. En la segunda manga, alterna el liderazgo de la prueba con más dominio del trazado y del mismo auto, supera a los lideres y recibe la de a cuadros en segundo lugar.

En la final, va con todo por el triunfo, se mete entre los punteros comandando la carrera, culmina su presentación en cuarto lugar en la meta, superando todas sus actuaciones anteriores. Con ello suma valiosos puntos en el ranking general.

Sánchez va este sábado en busca del título nacional CCTC de la clase Clio Cup en la última fecha del campeonato patrio. El piloto huancaíno ha ganado todas anteriores jornadas de punta a punta y con solo arribar al punto de llegada habrá logrado una nueva corona y su clasificación a la final Nacional de la modalidad en Lima el 29 de noviembre venidero.

La parada final de la temporada tendrá al asfalto del Autódromo La Chutana como escenario. El cronograma indica que habrá clasificación, serie 1 a 12 vueltas y final a 20 giros, en sentido antihorario y sin chicana.