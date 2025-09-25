Aston Villa, Porto y Lyon debutaron con triunfo en la Europa League 2025-2026

En el estreno que tuvieron en la Europa League 2025-2026, los clubes Aston Villa de Inglaterra, Porto de Portugal y Olympique Lyon de Francia, debutaron con triunfo al vencer al Bolonia de Italia (1-0), Salzburgo de Austria (1-0) y el Utrecht de Países Bajos (1-0), estos dos últimos en calidad de visitantes.

Un gol del escocés McGinn a los 13’ fue suficiente para que los “villanos” se impusieran al elenco italiano, errando incluso un penal en el complemento por acción de Watkins (68’) que hubiera ampliado la diferencia. Mientras que en Austria, el tanto de William Gomes a los 93’ le otorgó al Porto un triunfo vital, y en Utrecht el gol de Tessmann a los 75’, permitió al Lyon llevarse la victoria.

Otros Resultados: Lille (FRA) 2 Brann (NOR) 1; Ferencvaros (HUN) 1 Vitoria Plzen (CHE) 1; Rangers (ESC) 0 Genk (BEL) 1; Stuttgart (ALE) 2 Celta (ESP) 1; Young Boys (SUI) 1 Olympiakos (GRE) 4; G.A. Eagles (PB) 0 Steahua Bucarest (RUM) 1.