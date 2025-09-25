Alianza Lima cayó ante la «U» de Chile en Coquimbo 2-1 y quedó eliminado de la Copa Sudamericana

CARLOS HIDALGO

Eliminados. Alianza Lima no pudo alcanzar a semifinales de la Copa Sudamericana, al hacer por 2-1 ante la Universidad de Chile, e cotejo de vuelta efectuado en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo y jugado sin público, Los goles del elenco chileno los anotaron Assadi y Altamirano, descontando Castillo para los íntimos.

A los 4’ un pase de Sepúlveda en profundidad a Lucas Assadi por izquierda le ganó en velocidad a Chávez y entrando al área cruzó el balón al lado izquierdo de Viscarra para mandarla red, abriendo a cuenta para la “U” de Chile, que em el resto de esta etapa no sufrió nada ante ningún remate de los jugadores íntimos. Eso sí sufrió la salida por lesión de Sepúlveda ingresando Salomón.

A los 50’ un golazo de Javier Altamirano quien de un zurdazo desde fuera del área mandó el balón a la red, dejando sin opción al arquero Guillermo Viscarra, para subir a 2-0 el marcador para los “azules”. Gorosito mandó a Guerrero y Quevedo buscando descontar rápidamente.

Y a los 64’ Eryk Castillo con un zurdazo letal descontó para Alianza, tras buen centro de Quevedo y se prendía una luz de esperanza para el equipo peruano, que finalmente no se concretó y la “U” de Chile pasa a semifinales y enfrentara a Lanús de Argentina.

ALINEACIONES

“U” DE CHILE: Castellón; Hormazábal, Calderón, Zaldivia; Guerrero (Ramírez), Rodríguez (Poblete), Altamirano, Aránguiz, Sepúlveda (Salomón); Assadi (Fernández) y Guerra (Di Yorio). DT: G. Álvarez.

ALIANZA LIMA: Viscarra; Enrique, Chávez, Garcés, Trauco; Burlamaqui (Aquino), Gaibor, Peña (Quevedo), Castillo, Barcos (Guerrero) y Cantero (Ceppelini). DT: N. Gorosito.

ÁRBITRO: Carlos Betancur (Colombia)

ESCENARIO: Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo